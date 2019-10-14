Чортків — найкомфортніше місто для життя

Звання найкомфортнішого міста для життя удостоївся древній і мальовничий Чортків під час європейського форуму Kyiv Smart City Forum 2019. Цей форум був присвячений популяризації smart-city технологій. У рамках форуму проходила щорічна церемонія нагородження міст лідерів з впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру, де відзначили найкращі міські проєкти, громадські та державні ініціативи у п’яти номінаціях, інформує Чортківська міська рада. Мета конкурсу — привернути увагу до використання смартсіті технологій для розбудови міської інфраструктури, а також познайомити громадськість із кращими українськими проєктами. Експертне журі проаналізувало понад 100 конкурсних заявок та визначило найуспішніші проєкти. За результатами конкурсу у номінації «Найкомфортніше місто для життя» — за найвищі стандарти проживання та рівень задоволеності населення нагороди розділили Чортків, Умань та Харків. Також у номінації «Відкрите інноваційне місто» — за успішне залучення громадян до процесів управління містом на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій перемогли Тернопіль, Дрогобич, Тетіївська ОТГ (Київська область). «Найкраща транспортна модель міста » — за найвищі стандарти у розвитку міської транспортної інфраструктури були відзначені Житомир, Львів і Маріуполь. У номінації «Місто стартапів» — за підтримку у запуску нових інноваційних проєктів та технологічних рішень з метою вдосконалення міського простору перемогу здобули Славутич, Шостка і Маріуполь. «Екологічно відповідальним містом» — за використання розумних технологій для захисту міської екосистеми визнані переможцями Біла Церква, Миргород, Іллінці (Вінницька область). Ірина МАДЗІЙ.