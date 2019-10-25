Дайте нам можливість тренуватися!

Біатлоністи Тернопільщини, їхні наставники і батьки, керівництво обласної федерації біатлону звернулися до президента України Володимира Зеленського. Мета звернення — прохання вплинути на ситуацію, яка склалася в нашій області стосовно збереження цілісного майнового комплексу навчально-спортивної бази з біатлону в Підгородньому Тернопільського району.

Хоча, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року за номером №147—р, база передана в державну власність із віднесенням її до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту України, знову виникла реальна загроза, що юним біатлоністам краю невдовзі ніде буде тренуватися.

Усе через те, що ще в 2013 році тодішня місцева влада без будь-яких консультацій зі спортивною громадськістю області та громадських слухань надала всередині лижеролерної траси в користування земельні ділянки обслуговуючому кооперативу «Між лісами», змінивши при цьому цільове призначення земельних наділів.

Ініціативна група власників земельних ділянок у березні і жовтні 2019 року в селі Підгородньому Тернопільського району організувала проведення громадських слухань із метою затвердження плану генеральної забудови житлового кварталу «Між лісами», який знаходяться всередині лижеролерної траси.

Затвердження плану генеральної забудови житлового кварталу «Між лісами» унеможливить у майбутньому проведення на лижеролерній трасі тренувань із використанням вогнепальної зброї як для юних спортсменів, так і для біатлоністів, які неодноразово гідно захищали честь України на престижних міжнародних змаганнях.

Створення житлової інфраструктури всередині лижеролерної траси перешкоджатиме передусім проведенню навчально-тренувального процесу членів збірних команд області та України з біатлону, учнів комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів спорту», Тернопільської районної ДЮСШ, Тернопільської ДЮСШ для людей з інвалідністю «Інваспорт», фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», які використовують її з метою підготовки до міжнародних, національних та обласних змагань із біатлону та лижних гонок. База також використовується для проведення обласних та національних змагань із зимових видів спорту, вдосконалення спортивної майстерності спортсменів.

Окрім того, в 2016 році непродумані дії керівництва управління фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації призвели до того, що було припинено фінансування Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з біатлону, яка мала вищу категорію та статус спеціалізованої і в якій виросло не одно покоління талановитих спортсменів, у тому числі переможців і призерів зимових Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи. Що неминуче призвело до ліквідації відомого не тільки в Україні спеціалізованого навчального спортивного закладу.

Сучасний стан розвитку світового біатлону потребує застосування нових організаційних та методичних підходів щодо підготовки спортсменів високого класу. В зв’язку з передачею навчально-спортивної бази з біатлону в державну власність існує доцільність створення на її базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з біатлону, що сприятиме зміцненню цього виду спорту як на Тернопільщині, так і в Україні.

Тож спортсмени і їхні наставники просять, аби влада зупинила забудову лижеролерної траси на території спортивної бази з біатлону в Підгородньому. Адже вказаний проект забудови, непогоджений із Державним центром олімпійської підготовки, у власності якого знаходиться біатлонний комплекс, зруйнує спортивну інфраструктуру біатлонного комплексу.

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