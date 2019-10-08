Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

Відповідно до пункту 3 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 р. за № 759/19497, одним з основних завдань Головного територіального управління юстиції є державна реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст.

У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка. Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних громад, який ведеться органом, що здійснює реєстрацію статутів, за встановленою формою. Проте, посадова особа, яка отримала свідоцтво, згідно вимог реєстру статутів територіальних громад, повинна поставити власний підпис, що посвідчить видачу такого свідоцтва.

Якщо були прийняті зміни до статуту територіальної громади, то відповідно до пункту 10 Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1150 (далі – Положення) сільський, селищний, міський голова у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту.

Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

Для реєстрації змін до статуту разом із заявою (додаток 1 до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад) подаються:

а) статут територіальної громади села, селища, міста в новій редакції у двох примірниках;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування

про затвердження статуту у новій редакції;

в) протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.

Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту. Тобто строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін до статуту триває один місяць.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.