Додалося платників, зросли надходження

Упродовж січня-вересня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 879,2 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно із аналогічним торішнім періодом фактичні надходження збільшилися на 26,9 мільйона гривень або на 3,2 відсотка.

Середньомісячна сплата впродовж дев’яти місяців цього року складає 97,7 мільйона гривень. Порівняно з січнем-вереснем 2018-го — плюс три мільйони гривень.

На початок жовтня цього року на обліку в податкових органах краю перебувало 3096 платників ПДВ, із них 2657 юридичних осіб та 439 фізичних осіб — підприємців. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла: додалося 182 юридичні особи і 20 приватних підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області