Гостини в педагогічному

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка нещодавно відбулася доволі непересічна для освітян подія. Мова про крайовий форум «Освіта — енергія майбутнього».

Понад сім сотень гостей з усієї України взяли участь у цікавих майстер-класах і тренінгах, обговорили важливі питання галузі. Всі, без винятку, провели в компанії однодумців насичений яскравими емоціями день, разом працювали у форматі круглого столу, дискутували на важливі теми, пов’язані з освітніми проблемами, реформою школи тощо.

Окрім цього, учасники форуму побували на фестивалі професій «Гостини в ТНПУ». Факультет фізичного виховання, зокрема, запросив на секцію «Фізична культура — основа здорового способу життя». Адже більшості відомо, що загальна культура людини має декілька складових. І одна з них — саме Фізична культура.

Під час роботи секції були представлені майстер-класи з аеробіки та з проведення персонального WELLNESS, видів масажу, інноваційні підходи в проведенні розминки в циклічних видах спорту, з якими ознайомив тренер Михайло Васірук. А спільно з вихованцями очолюваної Олександром Куриляком Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту провели майстер-класи з юними борцями, підопічними Іван Лозинського, і боксерами, які тренуються під керівництвом Анатолія Фірмана.

Юні борці, зокрема, під керівництвом свого наставника та автора цих рядків продемонстрували сучасні засоби загальної і спеціальної розминки. В основній же частині заняття виконали спеціальні вправи в парах і відпрацювали техніко-тактичні дії в стійці, взяли участь в ігрових завданнях з елементами єдиноборств. Завершилися заняття коловим тренуванням із використанням сучасних засобів та різних режимів навантаження.

Натомість юні боксери під керівництвом одного з представників тренерської династії Фірманів продемонстрували імітаційні вправи, наступальні і захисні дії в парах.

Не можна не зазначити, що згадана спортивна школа плідно співпрацює з Тернопільським національним педагогічним університетом ось уже другий рік. За підтримки ректора вишу Богдана Буяка юні атлети мають змогу регулярно займатися в залі боротьби. Крім того, постійно проводять цікаві навчально-тренувальні заняття, різноманітні змагання, товариські матчеві зустрічі. Не залишаються осторонь і студенти факультету фізичного виховання. Допомагають в організації і суддівстві турнірів наймолодших, проведенні виховних заходів. І, звісно ж, проходять тренерську практику з вихованцями спортивної школи.

Під час майстер-класів атмосфера була справді дружньою та веселою. Всі із захопленням брали участь в обговореннях, тренінгах і майстер-класах. Тож, без сумніву, свято вдалося! Після його завершення гості отримати сертифікати учасників форуму.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора