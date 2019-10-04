І четвертий за чотири місяці матч сезону буде

Учора, 3 жовтня, в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування четвертого раунду Кубка України. Долю шістнадцяти команд, які виступлять у 1/8 фіналу, визначили легендарні вітчизняні футболісти Павло Яковенко і Владислав Ващук.

За підсумками попереднього раунду, до речі, за спортивним принципом до цього етапу пробилися одна команда з другої ліги, чотири — з першої і п’ять — із прем’єр-ліги. До них, згідно з регламентом, приєдналися ще шість колективів елітного дивізіону: чинний володар трофею «Шахтар», «Динамо», Зоря», «Ворскла», «Десна» і «Колос».

Уже на початку церемонії колишні гравці київського «Динамо» виявилися невблаганними до рідного клубу. Саме підопічним Олексія Михайличенка доведеться приймати донецький «Шахтар» ще на більш ранній стадії, ніж у попередньому розіграші. Доволі швидко з’ясувалося, що в іншій парі доля звела ще двох претендентів на нагороди вітчизняної першості — «Олександрія» прийматиме луганську «Зорю».

За вихід до чвертьфіналу також змагатимуться «Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава), «Минай» (Закарпатська область) — «Львів», «Миколаїв» — «Десна» (Чернігів), «Альянс» (Липова Долина) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Інгулець» (Петрове) — «Дніпро-1», «Маріуполь» — «Олімпік» (Донецьк).

Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу — середа, 30 жовтня.

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