…І м’яч у нагороду

Учора, 17 жовтня, на стадіоні «Колос» Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення визначив лауреатів першості міської об’єднаної територіальної громади з футболу серед загальноосвітніх шкіл I—III ступенів. У турнірі за програмою четвертих спортивних ігор школярів узяли участь п’ять команд.

Тривалі і напружені баталії завершилися тріумфом учнів Теребовлянської ЗОШ №1. Друге місце вибороли юні прихильники гри мільйонів зі спеціалізованої школи-ліцею, третє — школярі з Лошнева.

Призерів турніру відзначили грамотами, а команда-переможець отримала в нагороду ще й кубок і футбольний м’яч.

Фото з архіву організаторів