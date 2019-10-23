Існують певні норми

Оформлення листів, запитів (крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі) від юридичних осіб та самозайнятих осіб здійснюється з урахуванням норм статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання самозайнятої особи (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи) та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення мають складатися державною (офіційною) мовою та адресуються органам ДПС, його посадовим особам, якщо порушені в ньому питання належать до їх компетенції.

Звернення органами ДПС розглядається і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області