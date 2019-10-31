Й умовний продаж необхідно відобразити

При анулюванні реєстрації особи платником ПДВ, відповідно до пункту 184.7 статті 184 Податкового кодексу України, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, окрім випадків анулювання реєстрації платником податку внаслідок реорганізації шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до законодавства. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21.

Згідно з пунктом 9 розділу ІІІ згаданого порядку в складі податкової декларації з ПДВ подаються передбачені ним додатки (при заповненні даних у відповідних рядках декларації).

Операції, пов’язані з визначенням податкових зобов’язань у зв’язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ, відображають в рядках 4.1 та/або 4.2 декларації та розшифровують у таблиці 1 додатку 5 до такої декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області