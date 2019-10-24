Кількість перевірок скоротилася на чверть

Упродовж січня-вересня 2019 року фахівці управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування головного управління ДПС у Тернопільській області провели 232 перевірки суб’єктів господарювання-юридичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість скоротилася на 60 або на 25,9 відсотка.

Сума донарахованих грошових зобов’язань склала майже 71,9 мільйона гривень, що на 24,3 мільйона більше, ніж торік. Окрім того, суб’єктам господарювання зменшено неправомірно задекларовані збитки на суму 32,1 мільйона гривень та неправомірно задеклароване від’ємне значення податку на додану вартість на суму 3,8 мільйона гривень.

За словами виконувача обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького, підрозділи контрольно-перевірочної роботи першочергову увагу приділяють проведенню перевірок суб’єктів господарювання, що мають ризики в своїй діяльності.

— Зростання надходжень до бюджету здійснюється виключно за рахунок детінізації економіки, — наголосив керівник. — Фахівці відомства перевіряють лише тих платників, які входять до ризикових груп або використовують так звані «тіньові схеми», уникають сплати платежів до бюджетів, мінімізуючи податкові зобов’язання.

Із планом-графіком проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік можна ознайомитися на офіційному порталі ДПС України у розділі «Діяльність», підрозділ — «Плани та звіти роботи».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області