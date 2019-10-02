Можете самі порахувати

Продаж сигарет (з фільтром і без нього) та цигарок у роздрібній мережі здійснюється за цінами, не вищими за максимальні роздрібні ціни (МРЦ), збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто до вартості пачки сигарет чи цигарок, не вищої за МРЦ (100 відсотків), додається акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами — п’ять відсотків вказаної вартості. Вартість пачки сигарет (цигарок), вище якої не дозволена її реалізація, можна отримати шляхом множення МРЦ (вказану на пачці) на 1,05.

Продаж інших тютюнових виробів у роздрібній мережі здійснюється за цінами, рівень яких визначається, виходячи з їх договірної вартості, з урахуванням податку на додану вартість, акцизного податку (крім акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), та акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить п’ять відсотків вказаної вартості.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області