Найбільше — податку на доходи фізичних осіб

Упродовж дев’яти місяців 2019 року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини понад три мільярди 69,3 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на вісім мільйонів. Порівняно з торішніми січнем-вереснем сплата зросла на 536,4 мільйона гривень або на 21,2 відсотка.

Найбільше до місцевих скарбниць надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно та акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Із початку року сплачено два мільярди 96,4 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 392,8 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 439,4 мільйона гривень єдиного податку — на 66,5 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Плати за землю перераховано 288 мільйонів гривень — плюс 54,9 мільйона до січня-вересня 2018 року. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 89,6 мільйона гривень, що на 24,4 мільйона більше, ніж торік за три квартали. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 76 мільйонів гривень акцизного податку.

Лише впродовж вересня 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 352,4 мільйона гривень, що на 5,8 відсотка більше, ніж очікувалося. Бюджети додатково отримали 19,2 мільйона гривень. Порівняно з торішнім вереснем приріст надходжень склав 63,5 мільйона гривень або 22 відсотки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області