Підозрюваного у вбивстві тату-майстрині визнали осудним

Кримінальне провадження щодо вбивства тернополянки її товаришем слідчі ГУНП у Тернопільській області скерували до суду.

Нагадаємо, злочин стався в ніч з 15 на 16 квітня. Саме тоді тернополянин прийшов до давньої знайомої, аби завершити раніше набите тату. Вони зустрілися в помешканні майстрині. Між ними виник конфлікт на побутовому грунті, який переріс у вбивство двадцятисемирічної подруги.

На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив більше п’ятдесяти колото-ріжучих ран. Вона померла в результаті масивної втрати крові. Після цього двадцятип’ятирічний чоловік втік.

Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. У ході розгляду справи тернополянин проходив стаціонарну психолого-психіатричну експертизу.

Відповідно до її результатів, хлопця визнали осудним. Йому інкримінують п.4 ч.2 ст. 115 — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Анастасія ЄВСЄЄВА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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