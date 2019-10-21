Плавці не підвели

Нещодавно одинадцять вихованців тернопільських центру «Інваспорт» і ДЮСШ «Інваспорт», які займаються плаванням у комунальній ДЮСШ №2 імені Юрія Горайського під керівництвом Ольги федчишин і Юлії Погурської, побували в древньому місті Лева. Додому поверталися задоволеними, адже більшість із них стала переможцями чи призерами відкритого Кубка Львова серед спортсменів з інвалідністю.

У суперечці атлетів із порушенням слуху у вирішальних запливах на 50 метрів батерфляєм не було рівних 14-річній Віталії Мороз і на три роки старшому за неї Андрієві Древі. Причому Віталія додала до «золота» ще три «срібла» за успіхи на аналогічній дистанції вільним стилем і на стометрівках в обох цих дисциплінах. Андрій же в запливах вільним стилем на різних відрізках виборов ще друге і два третіх місця.

Не залишилися без нагород і ровесниця Віталії Соломія Кушнірук («срібло» і «бронза»), молодші за неї Дмитро Личковський (два «срібла») і Богдан Курніцький («срібло»). І лише 13-літня Аліна Михайлова тільки готується підкоряти п’єдестали, посівши в спринтах у плаванні на спині і вільним стилем п’яте і дев’яте місця.

А в суперечці атлетів з ураженням опорно-рухового апарату в своїх класах інвалідності наші земляки домоглися ще вагоміших здобутків. Найдосвідченіший із них, 35-річний кандидат у майстри спорту Богдан Котляр не мав собі рівних як на трьох дистанціях вільним стилем, так і в комплексному плаванні на 150 метрів. Три золоті медалі у вільному стилі і в плаванні на спині завоював 14-річний Владислав Лаць, дві — 32-річний Мирослав Ригайло.

Їх підтримали 13-літній Ілля Василюк («срібло» і дві «бронзи») і на рік молодший за нього Віктор Плекан — три бронзові медалі.

Окрім тернопільських центру «Інваспорт», ДЮСШ «Інваспорт» і КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського, плавці вдячні за допомогу власникові розважального оздоровчого комплексу «Алігатор» Олександрові Романову — за можливість безоплатно займатися в басейні, тренажерному залі, відвідувати сауну.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»