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Статут організацій роботодавців та їх об’єднань

08.10.201908.10.2019Автор Вільне Життя
Статут організацій роботодавців та їх об’єднань

Організації роботодавців та їх об’єднання діють на підставі статутів, які затверджуються установчим з’їздом (конференцією).

Статут організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повинен містити:

1) повне найменування організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, відмінне від існуючих, заявлений статус організації, об’єднання та місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу;

2) мету створення, завдання організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

3) умови членства, порядок прийому в члени організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців та виходу з організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

4) права і обов’язки членів організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

5) положення про обов’язок виконання зобов’язань членами організацій роботодавців, їх об’єднань у сфері соціально-трудових відносин;

6) порядок утворення, повноваження керівних органів організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців та порядок прийняття ними рішень;

7) джерела формування і порядок використання коштів та майна організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, порядок здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;

9) порядок внесення змін до статуту організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

10) порядок припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців і вирішення майнових питань.

У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

Статут організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не повинен суперечити законодавству України.

Статут організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками).

  Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.