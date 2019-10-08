Статут організацій роботодавців та їх об’єднань

Організації роботодавців та їх об’єднання діють на підставі статутів, які затверджуються установчим з’їздом (конференцією).

Статут організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повинен містити:

1) повне найменування організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, відмінне від існуючих, заявлений статус організації, об’єднання та місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу;

2) мету створення, завдання організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

3) умови членства, порядок прийому в члени організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців та виходу з організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

4) права і обов’язки членів організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

5) положення про обов’язок виконання зобов’язань членами організацій роботодавців, їх об’єднань у сфері соціально-трудових відносин;

6) порядок утворення, повноваження керівних органів організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців та порядок прийняття ними рішень;

7) джерела формування і порядок використання коштів та майна організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, порядок здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;

9) порядок внесення змін до статуту організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

10) порядок припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців і вирішення майнових питань.

У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

Статут організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не повинен суперечити законодавству України.

Статут організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками).

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.