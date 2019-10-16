Влітку 2020 року Ryanair відкриє 19 нових напрямків в Україну

Авіакомпанія Ryanair в літньому розкладі 2020 року відкриє два нових напрямки з аеропорту Харкова – рейси будуть виконуватися в аеропорт Варшава (Модлін) і в Будапешт. Про це повідомляє ЦТС.
Рейси Харків-Варшава і Харків-Будапешт будуть виконуватися по два рази в тиждень.
Також в Ryanair нагадали, що ще одним абсолютно новим напрямком стане Львів-Будапешт.
Всього ж в літню навігацію наступного року ірландська лоукостер буде виконувати перельоти по 19 маршрутам, яких не було влітку 2019 року. Серед них рейси з Харкова в Познань (2 рази на тиждень), Вільнюс (2); з Києва в Карлсруе / Баден-Баден (2), Франкфурт (Хан) (2), Катовіце (4), Мадрид (5), Дюссельдорф (2), Нюрнберг (2), Валенсія (2); з Одеси в Будапешт (2), Гданськ (2), Катовіце (3), Познань (2), Берлін (Шонефельд) (2), Вроцлав (2).
Сумарно в літній навігації наступного року у Ryanair буде вже 43 українських напрямки.
Нагадаємо: міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд планує залучити Ryanair до ринку внутрішніх перевезень