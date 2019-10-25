Види діяльності, що забороняють спрощену систему оподаткування

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. 20 жовтня 2019 року набрали чинності окремі норми Закону України від 20 вересня 2019 року за номером 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».

Третім і четвертим абзацами пункту 15 цього Закону внесені зміни до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України, відповідно до яких не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють діяльність із надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність із надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність із надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність із надання послуг із технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Окрім того, другим-одинадцятим абзацами пункту 18 внесені зміни до пунктів 25, 26 та 28 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, відповідно до яких, зокрема, норми статті 1202 Податкового кодексу щодо застосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію/нереєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних акцизних накладних/розрахунків коригування не застосовуються до акцизних накладних/розрахунків коригування, які платник зобов’язаний скласти з 1 липня по 30 листопада 2019 року, та визначено порядок реєстрації другого примірника акцизної накладної, складеної відповідно до пункту 23 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України.

З оновленою редакцією Податкового кодексу можна ознайомитися в розділі «Нормативні та інформаційні документи» загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області