ВИСТРАЖДАНЕ ЩАСТЯ

ВОНА УСЕ ЖИТТЯ БОЯЛАСЯ ВТРАТИТИ НАЙДОРОЖЧИХ ЛЮДЕЙ І ВПЕРТО ТІКАЛА ВІД САМОТНОСТІ, АЛЕ СТРАХИ ВСЕ-ТАКИ НАЗДОГАНЯЛИ ЇЇ. ВПЕРШЕ ЛІЗІ ПО-СПРАВЖНЬОМУ СТАЛО ЛЯЧНО В ОДИНАДЦЯТЬ РОКІВ, КОЛИ ЗАГИНУЛИ МАТИ ТА БАТЬКО. НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, АВТОПРИГОДА… Заново радіти життю внучку навчала бабуся. Вона була «сталевою» жінкою, не вміла плакати та скаржитися на проблеми. Мала важку долю, бо самотужки ростила сина, а потім похоронила його в один день із невісткою. Крім того, за час роботи реанімаційною медсестрою бачила не одну смерть. Але бабуся весь час повторювала єдиній онуці: «Повір мені, кожна жінка слабка лише на перший погляд. Насправді вона — наче травинка. Вітер гне її, гне, але зламати не зможе. Травинка вистоїть у найсильнішу бурю, коли падають могутні дерева». Ліза не раз згадувала бабусині слова після її відходу. Вона ніби вирішила не обтяжувати улюблену онуку своїми болячками та старістю й одного ранку просто не прокинулася. Дівчині на той час було лише двадцять. Вона не могла отямитися від шоку: ще вчора поряд із нею була рідна людина, мудра порадниця, а сьогодні всі проблеми доводилося розв’язувати самостійно. Тихими вечорами Ліза, здавалося, божеволіла. Наодинці з собою та власними думками. Врешті одна з одногрупниць не змогла дивитися на страждання подруги та витягла її на вечірку. Звісно, Лізі було не до веселощів. Сиділа, заглиблена в себе. У тій компанії її і помітив Микита. Спочатку вони обмінялися кількома фразами, а згодом він провів її додому. Та так і залишився. Ліза не була проти його присутності, їй навпаки полегшало. На неї не тиснули чотири стіни, а поруч був хтось близький. Вона звикла до Микити, полюбила готувати йому сніданок, горнулася до нього під час перегляду фільму. Микита був уважним до неї, приносив важкі сумки з магазину та називав сонечком. Біль Лізиної втрати поволі стихав. Вона почала будувати несміливі плани на майбутнє. Влаштувалася на хорошу роботу. Якось сама завела розмову про одруження. Хотілося одягнути білу сукню й піти під вінець. І щоб там, на небі, рідні пораділи за свою дівчинку. Микита спочатку був проти. Мабуть, його і так усе влаштовувало. Але, зрештою, погодився офіційно оформити стосунки. Обіцяв, що на церемонію приїде його мама з протилежного кінця країни. Ліза і досі не була з нею знайома. Цілий рік Ліза заощаджувала гроші, аби організувати пишне весілля. Влаштувалася ще на один підробіток. Вона все життя мріяла стати красунею-нареченою! А Микита тільки підсміювався над Лізиними розмовами. Він не розумів навіщо влаштовувати весілля. Їм же і так добре разом. До одруження залишалося кілька місяців, коли Лізу направили у відрядження. Вона повернулася додому через кілька днів, не підозрюючи нічого поганого. У квартирі стояла тиша. Страшна та гнітюча. Полиці в шафі, де зберігалися Микитині речі, були порожніми. Телефон коханого не відповідав. Раптом дівчина похопилася і заглянула до сховку з грошима. Він був порожнім. Не знайшлося і бабусиних прикрас, які старенька залишила у спадок онуці. Думки не вкладалися Лізі у голові. Невже Микита — настільки підлий? Невже ніякого кохання ніколи не існувало? На Лізин крик прибігла сусідка. Не довго думаючи, викликала поліцію та спробувала заспокоїти дівчину. Правоохоронці намагалися розмовляти з Лізою, але вона не могла вгамувати розпач. Бідолашна ридала без упину. Із бідою навпіл, довідавшись у чому справа, один із поліціантів, все ж викликав швидку допомогу. Від стресу та нервового зриву Лізу «закололи» снодійним. У мареннях їй ввижалася бабуся. Вона гладила її по голові і промовляла: «Ти не слабка. Ти — сильна та мужня. І щастя твоє, вистраждане, вже поруч». Коли дівчина прокинулася, на душі було легко. Звісно, ще гірчило від зради та підлості. Проте надриву, з яким ридала вчора, вже не було. Вона усміхнулася сонячному ранкові за вікном і вирішила приготувати какао. Раптом тишу залитої сонцем оселі сколихнув дзвінок у двері. На порозі стояв поліціант, який учора навідувався до Лізи. Привабливий русявий парубок. Вже не в строгій формі, а в блакитній сорочці, з букетом квітів. Розповів, що весь час хвилювався за дівчину й вирішив її провідати. Ліза усміхнулася, сказала, що почувається набагато краще й несподівано для себе запропонувала пригостити хлопця какао. Гість радісно погодився. Життя продовжувалося. Щастя і справді було вже поруч. Мар’яна БОБРІВЕЦЬ.