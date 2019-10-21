За чим звертаються до центрів обслуговування платників

Упродовж січня-вересня цього року сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області відвідали 262180 осіб. Податківці надали їм 88370 адміністративних послуг.

При цьому не можна не зазначити, що мешканці нашого краю активно користуються електронними сервісами, застосовуючи ключі електронного цифрового підпису. Тому нечасто роблять особисті візити до податкової.

Третю частину усіх адміністративних послуг надали фахівці Тернопільського управління — 29066 (32,9 відсотка). Трохи менше Кременецького — 17296 (19,6 відсотка) і Теребовлянського управлінь — 14016 (15,8 відсотка). Працівники Чортківського і Козівського управлінь надали відповідно 13427 (15,2 відсотка) та 10171 (11,5 відсотка) адміністративних послуг, а також ГУ ДПС в області — 4394 (4,9 відсотка).

Найчастіше платники зверталися щодо видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 36602 відвідувачі. Також значну кількість послуг отримали щодо видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 22060. Ще 5428 осіб відвідали ЦОПи, аби отримати витяги з реєстру платників єдиного податку. Трохи менше відвідувачів (5109 осіб) побували з метою реєстрації платників єдиного податку.

У ЦОПі Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян. Упродовж січня-вересня 2019 року фахівці підрозділу згенерували 8163 відкриті ключі електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області