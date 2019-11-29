Акцизний податок за послуги з куріння кальяну

Відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вичерпний перелік підакцизних товарів встановлено статтею 215 Кодексу. Відповідно до третього абзацу пункту 215.1 до підакцизних товарів належать, зокрема, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Тютюнові вироби — сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Тютюн для кальяна, якому присвоєно код згідно з УКТ ЗЕД 2403 11, відповідно до чинного законодавства є підакцизним товаром, акцизний податок з якого справляється та обчислюється за ставками, визначеними у підпункті 215.3.2 пункту 215.3.

Разом з цим, підпунктом 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 визначено, що об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Тютюн для кальяна та/або алкогольні напої які суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі продаватиме покупцям (у тому числі у вигляді куріння кальяна), підлягають оподаткуванню акцизним податком із роздрібного продажу, оскільки операції з реалізації (продажу) підакцизних товарів (тютюну для кальяна, вина, коньяку тощо) є об’єктом оподаткування акцизним податком із роздрібного продажу.

При цьому платник податку — суб’єкт роздрібної торгівлі, відповідно до пункту 217.1 статті 217, повинен самостійно визначити суму податку, що підлягає сплаті, виходячи з об’єкту оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

Ставка податку для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, становить п’ять відсотків (підпункт 215.3.10 пункту 215.3).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області