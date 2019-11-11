Безготівкова форма розрахунку без застосування платіжних карток не потребує РРО

Державна податкова служба продовжує роз’яснювати положення Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і Закон України від 20 вересня 2019 року за номером 128. Якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться в безготівковій формі без застосування платіжних карток і кошти перераховуються з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця, така операція не потребує застосування РРО.

Теж саме стосується випадків, коли покупець розраховується з продавцем шляхом внесення коштів через банк для подальшого їх зарахування на поточний рахунок продавця. «Спрацьовує» звільнення, передбачене для банківських операцій відповідно до пункту 2 статті 9 згаданого Закону.

— Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, — зазначив голова ДРС України Сергій Верланов, — не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно в безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом. Також РРО не потрібні, якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця.

Якщо ж розрахунки за товар чи послугу відбулися з використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення «розрахункової операції» для цілей згадуваного Закону.

— Це не нова норма, — уточнив Сергій Верланов. — Вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно з міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області