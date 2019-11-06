Через Інтернет категорично заборонено наливати

Відповідно до статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» ліцензія (спеціальний дозвіл) — це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження одного із зазначених у згаданому Законі видів діяльності протягом визначеного строку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оптова торгівля — це діяльність із придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам господарювання.

Згідно з частиною першою статті 15 цього Закону оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється на території України за наявності в суб’єктів господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

При цьому нею встановлено, що зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до єдиного реєстру.

Унесення даних до єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта господарювання з обов’язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб — найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; для фізичних осіб — підприємців — прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Тобто зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів, незалежно від напрямку їх використання, повинно здійснюватися в місцях, унесених до Єдиного реєстру.

З урахуванням сказаного суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), не може здійснювати їх продаж іншим суб’єктам господарювання через мережу Інтернет, оскільки такі товари повинні зберігатися в місцях, внесених до єдиного реєстру, а їх реалізація (відвантаження) повинна здійснюватися безпосередньо з місць, внесених до нього.

Варто також зазначити, що за порушення норм згаданого Закону посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. Відповідно до статті 17 до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів. Зокрема, за зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до єдиного реєстру, — 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області