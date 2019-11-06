Доведеться наздоганяти нових лідерів

Минулої суботи продовжилася безвиграшна серія футболістів тернопільської «Ниви». У Макарові на Київщині підопічні Василя Малика зазнали поразки в матчі дев’ятнадцятого туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги від «Чайки» з Петропавлівської Борщагівки — 1:2.

Нулі на табло трималися в цій зустрічі до 71-ї хвилини, коли, скориставшись неуважністю оборонців суперника, півзахисник господарів В’ячеслав Турчанов ударом із лінії штрафного майданчика поцілив точнісінько в праву від голкіпера Максима Механіва «шістку» воріт. Звинувачувати останнього навряд чи варто. А ось до захисників, без сумніву, є запитання. Надто вже зі зручної позиції дозволили пробити героєві епізоду.

А ще через п’ять хвилин у ворота зелено-жовтих було призначено одинадцятиметровий, який упевнено реалізував інший півзахисник «Чайки» Володимир Тименко. Долю зустрічі було вирішено? До честі наших земляків, із цілком імовірною невдачею не змирилися і за трохи більше ніж п’ятнадцять хвилин, що залишилися до фінального свистка, спробували хоча би відновити рівновагу. Причому стали досить близькими до цього на 88-й хвилині. Після того як Андрій Різник у штрафному майданчику суперника зумів прийняти шкіряну кулю на груди, а за мить завдати невідпорного удару по воротах.

На жаль, фінальний штурм на той момент ще лідерів турніру завершився лише… влучанням у поперечину воріт «Чайки». І невдовзі після фінального свистка стало зрозуміло, що «Ниву» обійшов принаймні «Верес». А за добу — ще й «Полісся», чиї гравці, здобувши виїзну перемогу, одноосібно очолили турнірну таблицю.

Інші результати дев’ятнадцятого туру: «Поділля» (Хмельницький) — «Буковина» (Чернівці) — 0:1, «Верес» (Рівне) — «Діназ» (Вишгород) — 2:1, «Нива» (Вінниця) — «Оболонь-2» (Буча) — 2:2, «Калуш» — «Полісся» (Житомир) — 0:2.

Поєдинок двадцятого туру гравці тернопільської «Ниви» проведуть у неділю, 10 листопада. О 14-й годині на Тернопільському міському стадіоні розпочнеться їхня зустріч з одноклубниками з Вінниці.

Фото із сайту ФК «Чайка»