І зустрінеться, і похвалить?

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв похвалився, що готує зустріч Зеленського з Путіним. Зрозуміло, аби поліпшити відносини України з Росією. В Кремлі відповіли, що про таке говорити завчасно. «Путін є прихильником реанімації цих відносин, їх повернення в нормальне русло. Але разом з тим це неможливо зробити без взаємності з боку Києва. Безумовно, Путін сам говорив, що ніколи не відмовляється від подібних зустрічей, від цієї теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі», — заявив прессекретар рос ійського президента Дмитро Пєсков. А ось партія «Європейська солідарність» аналізувала не можлив ість майбутньої зустрічі, а зовсім інше питання. Проте з її аналізу можна зробити висновок: так, Путін може «снізойті» до розмови із Зеленським. Але добра нам від цього не буде. За висновком, який зробили аналітики «Європейської солідарності», нинішня українська влада будує режим «путінського зразка». Монобільшість уже поставила під контроль президента всі правоохоронні структури. Навіть Янукович ніколи не хвалився тим, що генпрокурор — «його людина». І за Януковича не було такого тиску на свободу слова, як тепер, переконані у «Європейській солідарності». Свідченням цього вважають обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником «Прямого» каналу, наміри запровадити кримінальну відповідальність журналістів за «неправдиву» інформацію (розпливчасте визначення дасть можливість підвести під таку статтю будь-який матеріал, що не сподобається владі). Зрозуміло, що така політика ЗЕ команди буде мов бальзам на душу Путіну. Ще й Лукашенкові сподобається. Його ставлення до свободи слова та всього, що звичне для демократичного суспільства, загальновідоме. А недавно «бацька» свою позицію ще раз підтвердив. «Мені багато хто дорікає: у вас, мовляв, авторитаризм і диктатура. А я відповідаю: запитайте у бізнесменів. Їх ця диктатура влаштовує?.. То навіщо займатися балаканиною і говорити про якусь демократію? Дивіться, щоб ваша демократія вас же не поховала», — без усяких церемоній сказав він І коли «нові обличчя» запровадять в Україні путінський режим, то потрапимо ми в «братні обійми» і Росії, і Білорусі. Тоді Путін не тільки зустрінеться із Зеленським, а ще й похвалить його. Мовляв, правильною дорогою ідете. І Лукашенко підтакне, що так, так, єдино правильною. Та хай десятою дорогою обмине нас таке «добро». М. ЛУКАШКЕВИЧ.