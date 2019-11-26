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Кешбек за порушення використання РРО

26.11.201926.11.2019Автор Богдан Дікальчук
Кешбек за порушення використання РРО

Після прийнятих нових законів про реєстратори розрахункових операцій створені умови, за яких покупець, не отримавши чек, може повернути кошти за товар. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Кешбек передбачає, що споживач, який здійснив покупку та отримав чек, має можливість його перевірити. Якщо чек не фіскалізований — є можливість подати скаргу та повернути повну вартість придбаних товарів. Однак після того, як законодавча норма почне діяти з першого жовтня 2020 року після запуску кешбеку.

На практиці все виглядатиме так:

— купуєте товар чи отримуєте послугу на суму, яка перевищує 850 гривень, перевіряєте чек на сайті;

— коли відсутня інформація про чек, подаєте скаргу через електронний кабінет;

— якщо чек не фіскалізований, ДПС проводить перевірку. Коли є порушення, то продавець сплачує штраф, із суми якого покупцю виплатять кешбек — повну вартість товару.

Перевірити чеки вже можна за лінком: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.

А з першого жовтня наступного року обов’язковим стане використання РРО лише для окремих груп — підприємців, які торгують ювелірними виробами, автозапчастинами, лікарськими засобами, секонд-хендом (але тільки в магазинах), а також для сфери громадського харчування, туристичних агентств, готелів, продажу товарів та надання послуг через Інтернет. Підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп мають перейти на роботу з РРО з першого січня 2021 року.

Фото сектору комунікацій Гу ДПС у Тернопільській області