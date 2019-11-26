Кешбек за порушення використання РРО

Після прийнятих нових законів про реєстратори розрахункових операцій створені умови, за яких покупець, не отримавши чек, може повернути кошти за товар. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Кешбек передбачає, що споживач, який здійснив покупку та отримав чек, має можливість його перевірити. Якщо чек не фіскалізований — є можливість подати скаргу та повернути повну вартість придбаних товарів. Однак після того, як законодавча норма почне діяти з першого жовтня 2020 року після запуску кешбеку.

На практиці все виглядатиме так:

— купуєте товар чи отримуєте послугу на суму, яка перевищує 850 гривень, перевіряєте чек на сайті;

— коли відсутня інформація про чек, подаєте скаргу через електронний кабінет;

— якщо чек не фіскалізований, ДПС проводить перевірку. Коли є порушення, то продавець сплачує штраф, із суми якого покупцю виплатять кешбек — повну вартість товару.

Перевірити чеки вже можна за лінком: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.

А з першого жовтня наступного року обов’язковим стане використання РРО лише для окремих груп — підприємців, які торгують ювелірними виробами, автозапчастинами, лікарськими засобами, секонд-хендом (але тільки в магазинах), а також для сфери громадського харчування, туристичних агентств, готелів, продажу товарів та надання послуг через Інтернет. Підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп мають перейти на роботу з РРО з першого січня 2021 року.

Фото сектору комунікацій Гу ДПС у Тернопільській області