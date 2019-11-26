Кількість перевірок скоротили, донарахування зросли

Фахівці управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Тернопільській області в цьому році провели на 20,8 відсотка менше перевірок, аніж торік. У січні-жовтні 2019-го їх кількість склала 259, а в 2018-му було 327.

При цьому, в порівнянні з торішніми січнем-жовтнем, сума донарахувань зросла на 23,2 мільйона гривень. За десять місяців цього року порушникам донарахували 79,2 мільйона гривень платежів.

Кількість позапланових контрольних заходів скоротилася майже на 46 відсотків: 153 перевірки у цьому році проти 223-х торішніх. Важливо, що рівень узгодження донарахувань склав майже 83 відсотки. Тож до бюджету надійшло 58,6 мільйона гривень платежів.

Варто також зауважити, що збільшення нарахувань відбулося в зв’язку з ризикоорієнтованим підходом до вибору платників. Адже для включення їх до графіку планових та позапланових перевірок враховується наявність значних ризиків щодо несплати податків та зборів платниками.

До того ж суб’єктам господарювання податківці зменшили неправомірно задекларовані збитки на суму 60,1 мільйона гривень та неправомірно задеклароване від’ємне значення податку на додану вартість на суму 4,5 мільйона.

Із планом-графіком проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік можна ознайомитися на офіційному порталі ДПС України в розділі «Діяльність», підрозділ «Плани та звіти роботи».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області