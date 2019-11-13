Коли полювати й на яких звірів

На території користувачів мисливських угідь області відкрився сезон полювання на парнокопитних тварин та хутрових мисливських звірів. Строки проведення полювання в мисливських угіддях області на парнокопитних тварин із 2 листопада по 29 грудня 2019 року включно, на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, — з 4 січня по 26 січня 2020 року включно. Строки проведення полювання на зайця та лисицю: 10, 17, 24 листопада цього року; 1, 8, 15, 22, 29 грудня 2019 р. та 5, 12 січня 2020 р. Додатково на лисицю та хижих тварин — 2, 9, 16, 22, 23 лютого 2020 р. у польових мисливських угіддях бригадами мисливців під керівництвом та обов’язково в присутності штатних працівників державної лісової охорони підприємства. Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем за день полювання — один заєць. Норма відстрілу лисиці не лімітована. Днями полювання при колективному та облавному полюванні на парнокопитну дичину є субота і неділя, а при полюванні на хутрових — неділя. До полювання допускаються лише ті особи, які мають відповідні документи на право полювання: посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензію, відстрільну картку); відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю; паспорт на собак мисливських порід. Ці документи мисливець зобов’язаний мати під час полювання, транспортування або перенесення зброї чи продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. Усі мисливці повинні суворо дотримуватися основних правил проведення полювання, чітко й беззаперечно виконувати вказівки розпорядників полювання, правила користування мисливською вогнепальною зброєю, проявляти культуру полювання. Також жителі області, які відвідують ліс, мають пам’ятати, що субота й неділя — дні полювання, і бути обережними та поміркованими, уникати перебування в мисливських угіддях, де полюють. Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства.