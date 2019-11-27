Ліцензія — на п’ять років

Відповідно до статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями ліцензія (спеціальний дозвіл) — документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження одного із зазначених у Законі видів діяльності протягом визначеного строку. Про це нагадали фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Статтею 15 згаданого Закону встановлено що:

— оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами на території України здійснюється за наявності в суб’єктів господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами;

— ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п’ять років уповноваженими Кабінетом міністрів України органами виконавчої влади, зокрема, в областях, місті Києві;

— ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше десяти календарних днів із дня одержання зазначених у Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови;

— при зміні відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін;

— при втраті або пошкодженні ліцензії орган, який її видав, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області