Мільярди до зведеного бюджету

Упродовж січня-жовтня 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували до бюджетів усіх рівнів п’ять мільярдів 845,7 мільйона гривень податкових платежів, що на 2,4 відсотка більше очікуваного. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відтак додаткові надходження склали 136,5 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 782,4 мільйона гривень.

За десять місяців цього року суб’єкти господарювання нашого краю сплатили до державного бюджету два мільярди 342 мільйони гривень. Це на 202,5 мільйона перевищило надходження січня-жовтня 2018 року. В розрізі основних платежів найбільше надійшло податку на додану вартість — один мільярд 5,6 мільйона гривень та податку на прибуток підприємств — 179,3 мільйона гривень.

Найбільше платежів перерахували до загального фонду Зведеного бюджету України платники Тернополя та Тернопільського району — відповідно два мільярди 292,3 мільйона гривень та 539,2 мільйона гривень. Суттєво поповнили скарбницю і платники Гусятинського, Теребовлянського та Збаразького районів. Вони перерахували відповідно 302,7 мільйона, 292,4 мільйона і 268,8 мільйона гривень податкових платежів.

Надходження до місцевих бюджетів склали три мільярди 503,8 мільйона гривень, що на 579,9 мільйона більше, ніж у торішньому аналогічному періоді.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області