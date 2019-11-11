Міністерство соціальної політики вперше за багато років повністю забезпечить потреби осіб з інвалідністю у засобах реабілітації (ТЗР) в 2019 році. На це з Державного бюджету-2019 року буде додатково спрямовано майже 787 млн грн, що дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю.
Це стало можливим, оскільки у четвер, 7 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік. Таким чином він підтримав ініціативу Мінсоцполітики із додаткового забезпечення осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Раніше ініціативу відомства підтримала Верховна Рада України.
«У 2019 році, вперше за багато років, Міністерство соціальної політики України повністю забезпечить потреби людей та дітей з інвалідністю у ТЗР без будь-якої пріоритизації та вибірковості», – зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
На забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) буде додатково виділено 786 млн 950,5 тис. грн (зараз на це передбачено 1 млрд 210 млн грн). Це дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю.
Це не перший крок із додаткового фінансування ТЗР. У вересні цього року завдяки спільним зусиллям Мінсоцполітики та Бюджетного комітету Верховної Ради особи з інвалідністю отримають додаткових 82 млн грн.
Крім того, уже сьогодні регіональні управління соціального захисту населення отримують кошти, які не надійшли вчасно у звֹ’язку із раніше прийнятою постановою КМУ і зміною процедур фінансування. В Міністерстві проведено роботу для якнайшвидшого відправлення коштів в регіони!
Серед змін до держбюджету – також додаткове фінансування на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мова йде про додаткові 354,5 млн грн (зараз на це передбачено 1 млрд 980,9 млн грн). Ці гроші підуть:
на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування;
на доплату за роботу в зоні відчуження, виплату щорічної та додаткової відпусток;
на відшкодування Фонду соціального страхування витрат на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;
на виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення.
«Таким чином, ми покриємо заборгованість перед чорнобильцями у рамках програми. Уже найближчим часом кошти повинні надійти у Мінсоцполітики, ми розподілимо їх у регіони для подальшого цільового використання. Фактично уже до кінця листопада гроші будуть у «чорнобильців», – підкреслила Юлія Соколовська.