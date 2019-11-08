На Бучаччині жінка висадила пів городу хризантем (Фото)

Замість картоплі – хризантеми. Оля з Бучаччини висадила пів городу осінніх красунь. Така ініціатива мами Марії, бо ці квіти її улюблені. А от око Олі більше вабили пеларгонії, вони цвітуть у вазонах по всьому подвір’ї. Та тепер не лише обійстя, а й город у квітах – хризантем уже дві сотні. Про маленький квітковий рай, неочікуване захоплення хризантемами та про особливості догляду розповіла їхня власниця Оля.



«Вимушена» любов до хризантем

Восени минулого року Оля з мамою Марією купили півсотні кущів хризантем. Їх посадили у себе на городі й залишили зимувати. Навесні з коренів проросли молоденькі пагінці, у кожному було 5-6. Оля викопувала кущі й розсаджувала усі гілочки окремо. Так на ділянці сорока сотих замість картоплі, моркви й буряка – почали рости дві сотні кущів хризантем. Та ці квіти, зізнається Оля, раніше її не тішили. На них, каже, дивилася боком. А пропозицію мами їх розсаджувати, сприйняла неохоче. Коли закупляла, не вірила, що взагалі приймуться. Тому, розповідає, якби не догляд, який взяла на себе, та спостереження за усіма змінами, навряд би їх полюбила. Проростання гілочки, формування кущика, поява бутончика і першої квітки – захоплювало. А в серпні Оля таки закохалася у хризантеми.

Розмаїття осінніх красунь і подив сусідів

Раніше про ці квіти Оля майже нічого не знала, купляла будь-які. Тепер, каже, їх є безліч видів: високі – корейки, круглі – мультифлора тощо. Одні – ранні, цвітуть з серпня, другі – у вересні, а треті – з жовтня. Найбільше їй до вподоби хризантеми круглої форми, їх називає «шариками». Вони, розповідає, дуже акуратні й тендітні. А улюблений колір – жовтий. Коли дивишся на такі квіти, каже, – радісно й водночас тепло, бо цей колір зігріває. Цього року в Олі вже десятки видів з жовтими відтінками від яскравого до насиченого коричневого. Любить і вишневі хрезентами, бо цей колір підкреслює їх красу, має тепер і білі, вони, каже жінка, дуже ніжні. Різнобарв’я хризантем на городі все частіше кличе милуватися не лише Олю, а й сусідів. Вони спершу дивувалися, розповідає їх власниця, бо не знали, що так рідко посаджено, тому приходили й дивилися. Тепер беруть в мене, хтось і собі захотів замість картоплі висадити осінні квіти. Та біля них, розповідає Оля, багато чи мало – працювати треба.

Догляд і «мамина допомога»

Хто любить, або хоче полюбити цю осінню квітку – садіть вдома, – каже Ольга. – Доглядати не важко, але час потрібен. Їй допомагає мама, чоловік, та найбільше – її маленькі помічниці 4-річна Таня і 6-річна Соломійка. Вони, розповідає Оля, влітку з ранку до вечора поруч, у червні – ледь не щогодини бігали за полуницями, які ростуть біля хризантем. Тож перші кущики трохи потерпіли. Бувало й пагінці зрізали, коли сапали все підряд з бур’янами. Та вони – маленька «мамина допомога», – каже жінка. Дуже люблять радити, яка хризантема гарніша.

Зимують під снігом

Зрозуміло, зими бувають різні, як і сорти хризантем. Якісь добре виносять морози, а якісь холоду бояться. Тому деякі варто залишити в горщиках у підвалі. Олині хризантеми цього року, як і минулого, залишаються зимувати на городі. Їх жінка не обрізає взагалі та радить усім дотримуватися цієї поради. Зараз, розповідає, більшість хризантем – невисокі. Вони самі своїми гілочками захищають коріння від морозів й холоду. Тому не варто боятися залишати їх взимку надворі.

Візьміть до уваги

Розсаджувати хризентеми варто з травня до середини червня. Швидше висадиш – кущ буде більшим.

• Перші дні після розсаджування, кожні 2-3 дні, потрібно їх просапувати, аби корінці дихали й швидше прийнялися.

• Підживляти – двічі на місяць. Але коли посуха, не варто вносити добрива. Краще добре полийте звичайною водою, інакше – згорять. Оля цього літа підживлювала лише два рази курячим послідом.

• Хризантеми люблять крапельний полив, тому можна встановити неподалік бочку і провести воду до кущів квітів. Власниця чарівних хризантем зізнається, у неї поки такої системи поливу немає. Зате вже є завдання у чоловіка, тому навесні візьмуться за встановлення.

• Висаджувати нові кущі можна з серпня, вересня, коли уже зацвіли й до перших морозів, аби корінь встиг прийнятися. Інакше можуть змерзнути.

Наталя БОРСУКОВА