Надходження митних платежів зросло наполовину

Упродовж січня-жовтня 2019 року Тернопільська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України один мільярд 895 мільйонів гривень. Ця сума на 642 мільйони або на 51 відсоток більша, ніж в аналогічному торішньому періоді.

Серед платежів, які сприяли такому приросту, податок на додану вартість, акцизний податок, мито та плата за митні формальності. За десять місяців надійшло один мільярд 275 мільйонів гривень податку на додану вартість, що на 177 мільйонів або 16,1 відсотка більше, ніж торік у звітному періоді. В одинадцять разів більше, ніж торік, перерахували акцизного податку: 370,7 мільйона гривень проти 35-ти торішніх мільйонів. Мита сплатили 214,3 мільйона гривень, що на 97,7 мільйона або на 84 відсотки більше аналогічного торішнього періоду. За здійснення ж митних формальностей та інших надходжень сплачено 34,8 мільйона гривень — на 31,6 мільйона або в одинадцять разів більше, ніж за січень-жовтень 2018 року.

Суттєвому зростанню митних надходжень посприяло активне ввезення громадянами транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів. Адже загалом упродовж січня-жовтня 2019 року вони сплатили 879,7 мільйона гривень. Імпорт сільськогосподарської техніки та частин до неї забезпечив 157,3 мільйона гривень надходжень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області