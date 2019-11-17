Найкращий серед співвітчизників

П’ять із половиною сотень богатирів із 33-х країн Земної кулі взяли участь у цьогорічному чемпіонаті світу з гирьового спорту, який нещодавно відбувся в Сербії. В складі збірної України на планетарному форумі знову виступив майстер спорту міжнародного класу Василь Середюк із Тернополя.

І знову підопічний заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького все зробив для того, аби, за популярним нині рекламним слоганом наставника футбольної збірної України Андрія Шевченка, вболівальники «співали, стрибали, сміялися, плакали». В командній естафеті з короткого поштовху, де в кожній із збірних квартет гирьовиків намагалися показати найкращий результат за три хвилини відведеного часу, разом із партнерами виборов друге місце, поступившись лише росіянам.

Причому Василь очікувано став найкращим серед співвітчизників, зафіксувавши рівно сімдесят результативних підйомів. Його наставник Зіновій Кульчицький, щоправда, не вельми прагнув озвучувати продемонстрований досвідченим учнем результат. Адже на завершальному четвертому етапі всім гирьовикам через збій електроніки довелося виконувати вправу не три хвилини, а на двадцять секунд довше.

Фото Романа СІПРАВСЬКОГО