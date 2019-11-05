Наповнюються місцеві бюджети

Упродовж десяти місяців цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини три мільярди 503,8 мільйона гривень платежів. Очікувані надходження перевищені на 6,2 відсотка.

Відтак бюджети додатково отримали 204,3 мільйона гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-жовтнем сплата зросла на 579,9 мільйона гривень або на 19,8 відсотка.

Найбільше до місцевих бюджетів надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно тощо.

Скажімо, в січні-жовтні сплатили два мільярди 360,1 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 419,8 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період. Представники малого бізнесу перерахували 549,7 мільйона гривень єдиного податку — на 75,1 мільйона більше порівняно за аналогічний торішній період. Плати ж за землю надійшло 317,4 мільйона гривень — плюс 56,8 мільйона до січня-жовтня 2018 року. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 106,8 мільйона гривень, що на 29,2 мільйона більше, ніж торік.

Лише впродовж жовтня 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 434,5 мільйона гривень, що на 1,6 відсотка більше очікуваного. Отож бюджети додатково отримали 6,8 мільйона гривень. Порівняно з торішнім жовтнем приріст надходжень склав 43,4 мільйона гривень або 11,1 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області