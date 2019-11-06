Не тільки бразильці вміють забивати

І резервного складу вистачило донецькому «Шахтареві», аби минулої суботи у Львові впевнено обіграти місцеві «Карпати» — 3:0. Початок поразці з великим рахунком у матчі тринадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги уже на десятій хвилині поклав… голкіпер зелено-білих Роман Підківка.

Саме його невпевнені дії при розіграші м’яча у власних володіннях допомогли нападникові гірників Андрієві Борячуку обікрасти господарів і зайвий раз привернути до себе увагу головного тренера «Шахтаря», португальця Луїша Каштру.

На спробах львів’ян відновити рівновагу навряд чи варто особливо зосереджуватися. Їхній, не менш інтернаціональний, аніж у вітчизняного чемпіона, склад, очевидно, за рівнем майстерності здатний боротися хіба за збереження прописки в елітному дивізіоні, час від часу радуючи власних прихильників лишень локальними досягненнями. Як-от виїзна нічия в попередньому турі з київськими динамівцями.

Натомість невдовзі після відпочинку (58-ма хвилина) інший блискучий український гравець Віктор Коваленко, чий талант, за словами Мірчі Луческу, «закопав» його наступник Паулу Фонсека, також нагадав усім, що не тільки бразильці можуть забивати в складі «Шахтаря». А ще за сім хвилин підсумок зустрічі підбив бразилець Тете.

Самі ж київські динамівці, які після невдачі в грі з «Карпатами» тиждень тому здолали «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубка України, днем пізніше вийшли максимально налаштованими на домашню зустріч з іншим аутсайдером — футбольним клубом «Львів». Зміна одіозного наставника Володимира Мазяра, який останнім часом вельми полюбляє ставати каліфом на годину, на Єгіше Мелікяна, звісно, не допомогла містянам. У кожному з таймів господарі відзначилися двома забитими м’ячами. Заспівувачем уже на одинадцятій хвилині став Микола Шапаренко, який, схоже, повернув собі місце в основному складі. Далі (на 30-й хвилині) одинадцятиметровий реалізував Віктор Циганков.

І хоча невдовзі за другу жовту картку з поля вилучили капітана динамівців Сергія Сидорчука, біло-сині під завісу другого тайму ще двічі засмутили голкіпера Богдана Сарнавського. Завдяки зусиллям Артема Бєсєдіна й автора переможного гола в кубковому матчі з гірниками Дениса Попова — 4:0 на користь «Динамо».

Інші результати тринадцятого туру: «Ворскла» — «Десна» — 0:1, «Дніпро-1» — «Зоря» — 1:4, «Колос» — «Олімпік» — 1:2, «Олександрія» — «Маріуполь» — 3:1.

Перед завершальною в цьому сезоні паузою на офіційні зустрічі національних збірних у вітчизняній прем’єр-лізі відбудуться поєдинки чотирнадцятого туру, серед яких і ще один матч сезону між «Шахтарем» та «Динамо». Відбудеться він у Харкові в неділю, 10 листопада.

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