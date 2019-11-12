Понаднормові витрати на відрядження

Згідно з підпунктом «а» підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України до оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені в зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Кабінетом міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):

— провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;

— виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;

— використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену пунктом 170.9 статті 170 Податкового кодексу.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, відображається в податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «118».

Враховуючи сказане, сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад встановлені норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та відображається в податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою «118».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області