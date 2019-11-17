Розширено коло осіб, які підлягають обов’язковому обліку

Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» унесено зміни до статті 455 Митного кодексу України. Про це повідомили в Тернопільській митниці ДФС.

Передбачено взяття на облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, здійснюватиме централізований облік осіб (резидентів та нерезидентів): декларантів, перевізників, гарантів, авторизованих економічних операторів, інших підприємств, контроль за діяльністю яких здійснюється органами доходів і зборів.

Однак ця вимога не поширюється на:

— громадян, які переміщують через митний кордон України особисті речі, транспортні засоби особистого користування та інші товари для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності;

— осіб, які мають пільги згідно зі статтями 383—386, 388, 389, 391 і 392 Кодексу та переміщують товари, в зв’язку із ввезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї території такі пільги надаються;

— осіб, які здійснюють переміщення товарів із використанням книжки (карнета) А.Т.А.;

— осіб, які переміщують товари, необхідні для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, у рамках міжнародних договорів України та товари, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарною допомогою;

— осіб-нерезидентів, які переміщують порожні транспортні засоби комерційного призначення прохідним транзитом.

Неперебування на обліку в органах доходів і зборів осіб, визначених частиною першою статті 455 Кодексу, є підставою для відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Перебування на обліку в органах доходів і зборів осіб — нерезидентів, відповідно до частини першої статті 455 Кодексу, є обов’язковим з першого липня 2021 року. Органи доходів і зборів розпочинають облік осіб — нерезидентів, відповідно до частини першої статті 455 Кодексу, через 180 днів із дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області