Щедрий урожай нагород

Нещодавно в Києві паралельно відбулися відразу три всеукраїнські турніри з кікбоксингу. Стали відомі лауреати чемпіонату України серед школярів, Кубка України серед дорослих та шостого Всеукраїнського турніру пам’яті дітей — жертв голодомору в Україні в 1932—1933 роках.

Атлети об’єднаної збірної Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивно-оздоровчого клубу «Тернопіль» успішно виступили в усіх із них. У баталіях юнаків віком до шістнадцяти років дворазовим чемпіоном України серед школярів став Максим Семенюк. У ваговій категорії до 60 кілограмів йому не було рівних у розділах лоу-кік та орієнтал. У цій же віковій групі в останньому розділі друге місце виборов Євген Чирик. А Катерина Субчук, змагаючись серед дівчат віком до дванадцяти років, у ваговій категорії до 45 кілограмів завоювала «бронзу» в боях із повним контактом.

Ще дві нагороди за третє місце поповнили скарбничку збірної краю і після завершення кубкових змагань. Так само в боях із повним контактом відзначилася Ірина Старжинська. Натомість Володимир Чулик домігся успіху в орієнталі.

Нарешті всеукраїнський турнір став тріумфальним для наймолодшого — Назара Воробця. В суперечці юнаків віком до десяти років у своїй ваговій категорії йому не знайшлося рівних у розділі лайт-контакт.

Тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника та Ігоря Кріля. Наставники і їхні підопічні вдячні управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації і Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту, завдяки яким стала можливою поїздка на всеукраїнські старти.

А. ЯЦИНА.

На фото: тернопільські кікбоксери разом зі своїм наставником Сергієм КОЛЕСНИКОМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу