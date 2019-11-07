Цілодобова гаряча вода на східному масиві

Впродовж усього літнього сезону у Тернополі велися масштабні роботи з реконструкції котелень та теплових мереж, а також встановлення індивідуально-теплових пунктів.
Наразі у місті повністю завершилася реконструкція теплової мережі на вулицях Лесі Українки та О. Довженка, в рамках якої замінено близько 1 км старих труб на нові ізольовані, виготовлені за сучасними технологіями. Також, на завершальному етапі реконструкція котельні на вул. Лесі Українки. Тут, зі слів головного інженера КП «
Тернопільміськтеплокомуненерго » Віталія Грубенюка, провели демонтаж старого котельного обладнання, трубопроводів та котлів, а натомість встановили три сучасних високоефективних та енергоекономних газових котли виробництва Viessmann загальною потужністю 30 МВт.
«Така потужність котельні дасть можливість забезпечити теплом усіх споживачів на масиві «Східний». Окрім того, завдяки високотехнологічному насосному обладнанню та частоті регулювання, є змога регулювати кількість тепла, відповідно до його потреби, а це, в свою чергу, допоможе суттєво зекономити на електроенергії, – пояснив Віталій Грубенюк. – Також на цих котлах встановлені пальники європейського виробництва, завдяки яким вдасться зменшити споживання газу на 30%. А це позитивно вплине на тариф, адже відповідно до цієї економії та при умові, що вартість енергоносіїв не зросте, тариф можна буде коригувати у меншу сторону».
В рамках реконструкції котельні, цими днями у приміщенні проводяться завершальні ремонтні роботи, а також ведуться пусконалагоджувальні роботи котлів.
«На вул. Лесі Українки, 4а залишилося завершити капітальний ремонт фасаду будівлі та монтаж вікон. І, власне, через те, що вікна ще не встановлені, мешканці будинків на Східному могли чути шум. Проте, найближчим часом ремонт завершиться, і, завдяки проведеній реконструкції котельні та заміні ділянок теплової мережі, уже через два тижні споживачі масиву «Східний» отримуватимуть у свої домівки та офіси цілодобову гарячу воду, – наголошує міський голова Тернополя Сергій Надал. – Реконструкція теплової мережі проводиться в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, і, відповідно до умов договору, уже наступного року в Тернополі буде проведено реконструкцію ще дев’яти котелень».
Очільник Тернополя також додає, що для того, щоб забезпечити якісне теплопостачання у домівки та скоротити витрати електроенергії, у багатоповерхівках Тернополя встановлюють індивідуально-терплові пункти.