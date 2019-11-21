У Чорткові відкрили оновлений Центр надання адміністративних послуг

18 ЛИСТОПАДА В ЧОРТКОВІ ЗА ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ » ОФІЦІЙНО ВІДКРИЛИ НОВИЙ СУЧАСНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ. ВІН РОЗТАШОВАНИЙ У ФОЄ ТА КІЛЬКОХ КАБІНЕТАХ ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. ВІДТЕПЕР В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ МОЖНА ОТРИМАТИ АЖ 213 АДМІНПОСЛУГ.
Програма «U-LEAD з Європою» безкоштовно надала комп’ютерну техніку, програмне забезпечення та офісні меблі. А фоє міської ради та кабінети, де розмістилися працівники оновленого ЦНАПу, відремонтували за кошти міського бюджету.
Фоє міської ради стало сучасним відкритим офісом, де все чітко структуровано: є зона очікування та зона прийому громадян, дитячий куточок. Серед важливих змін — тепер, аби отримати консультацію спеціаліста із будь-якого відділу чи управління, не потрібно шукати потрібний кабінет. Достатньо звернутися до адміністратора на рецепції, котрий перебуває у фоє, а вже він викличе потрібного працівника. Також саме у фоє відтепер прийматимуть і всі заяви.
У модернізованому ЦНАПі впроваджено програмний комплекс автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик». Ця система передбачає електронний документообіг між ЦНАПом і суб’єктом надання адмінпослуг. Така інформаційна система підвищує доступн ість і якість послуг та забезпечу є надійне зберігання й захист інформації.
На урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг до Чорткова завітало чимало поважних гостей не лише з міста й області. Зокрема, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель, директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галина Воляник, заступник голови ТОДА Ігор Вонс, депутат Тернопільської облради, директор ЧДМК Любомир Білик, експертка Програми «ULEAD з Європою» Ольга Калініченко, експерт Програми «U-LEAD з Європою » від компанії Niras Олександр Кисельов, старший ІТ-архітектор програми розвитку та впровадження систем «Трембіта» і «Вулик» Андрій Піскун, ІТ-експерт Микола Самар, експертка з розвитку системи «Вулик» Ірина Громова.
Голова ТОДА Ігор Сопель привітав чортківчан із відкриттям сучасного центру, додавши, що в рамках Програми Мінекономрозвитку для ЦНАПу в Чорткові передбачена закупівля робочих станцій для видачі паспортних документів і посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, що дозволить надавати додатково у ЦНАПі щонайменше 15 послуг.
Чортківський центр надання адміністративних послуг пропонує містянам широкий перелік сервісів: послуги соціального характеру, видача відомостей з Державного земельного кадастру, з питань реєстрації нерухомості, реєстрації бізнесу, державну реєстрацію земельних ділянок, послуги Пенсійного фонду, послуги місцевого значення, послуги з реєстрації громадян, послуги з реєстрації актів цивільного стану та чимало іншого.
ЦНАП працює за адресою: м. Чортків, вул. Т. Шевченка, 21. Довідки за тел. 2-08-86. Графік роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер — від 8.00 до 17.15; п’ятниця — від 8.00 до 16.00. Вихідні — субота, неділя, святкові та неробочі дні. Зауважте, ЦНАП працює без перерви на обід.