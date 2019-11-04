У Тернополі розпочав роботу новий міський автобусний маршрут №35 «Вул. Винниченка – ТРЦ «Подоляни»». Наразі на маршруті працює шість великих низькопідлогових автобусів марки «MAN». «На численні прохання тернополян, новий автобусний маршрут пролягає від житлового масиву «Дружба» до «Сонячного» та, зокрема, до ТРЦ «Подоляни», – відзначив очільник Тернополя Сергій Надал. – Відтепер учні та студенти тернопільських ВУЗів, а також усі пільговики матимуть можливість безкоштовно та комфортабельно доїжджати практично до усіх мікрорайонів Тернополя, адже маршрутами комунального транспорту у місті ми сполучили масиви: «Дружба», «Східний» та «Сонячний»». Автобуси на маршруті №35 курсують вулицями: Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руською, Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразькою, Злуки, 15 Квітня, Київською, В. Великого, Леся Курбаса, Морозенка, Текстильною, Збаразькою, Б. Хмельницького, Руською, Мазепи, Кривоноса, Винниченка із усіма зупинками на шляху проходження. Графік руху автобусів можна переглянути на офіційному сайті КП «Тернопільелектротранс» у розділі