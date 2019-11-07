Удалий дебют тернопільських юнаків

З нагоди тринадцятої річниці від початку розвитку в нашій державі регбіліг (регбі-13) Українська федерація регбіліг провела в Києві чемпіонат України серед юнаків 2008—2009 років народження. На трьох спортивних майданчиках Міжнародної академії управління персоналом за коловою системою одночасно змагалися дев’ять команд із семи міст — Києва, Житомира, Рівного, Хмельницького, Тернополя, Івано-Франківська і Покровська Донецької області.

Із дебютом у всеукраїнських змаганнях початківців привітали президент згаданої федерації Артур Мартиросян і голова дитячо-юнацького комітету, головний суддя турніру Ігор Юркін. Вони також нагадали дітям, що за підсумками відбіркового етапу колективи розділять на три фінальні групи, які і визначать лауреатів вирішальної стадії змагань.

Для юних підопічних тренера Володимира Крутовського з об’єднаної команди Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і регбійного клубу «Терен» перший млинець не виявився глевким. Хоча до чільної фінальної групи не потрапили, заслужено потрапили до другої, за підсумками суперечки в якій вибороли підсумкове шосте місце.

На церемонії нагородження керівники федерації щиро подякували юним спортсменам за участь у змаганнях і захоплюючу, азартну гру. А також вручили капітанам усіх команд комплекти термоодягу для регбі. В складі наших земляків нагороду отримав Ростислав Полуліх.

На такій мажорній ноті цьогорічний сезон для юних тернопільських регбістів і завершився.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу