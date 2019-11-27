ВІД ПЕРШОРОЗРЯДНИКІВ ДО ПОЧАТКІВЦІВ

У СЛІД ЗА ДОРОСЛИМИ НАГОРОДИ ТРАДИЦІЙНОГО ОСІННЬОГО ТУРНІРУ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ МИНУЛОЇ НЕДІЛІ РОЗІГРАЛИ І ДІТИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ «ВІЛЬНОГО ЖИТТЯ ПЛЮС». КИНУТИ ВИКЛИК СУПЕРНИКАМ НАВАЖИВСЯ ДВАДЦЯТЬ ОДИН ЮНИЙ ПРИХИЛЬНИК ДРЕВНЬОЇ ГРИ ВІКОМ ДО ЧОТИРНАДЦЯТИ РОКІВ.
Демократичність регламенту, як завжди, посприяла тому, що деякі з початківців чи не вперше в житті дістали нагоду перевірити свої сили в суперечці із гравцями значно вищої шахової кваліфікації. З тими ж першорозрядниками, скажімо. Тому кожен, звісно, вирішував своє завдання. Декому вдалося домогтися бажаного, а дехто і без сліз не обійшовся…
Торішній переможець Владислав Кустра з Тернополя знову впевнено переміг. Результат промовляє сам за себе — 8,5 очка з дев’яти можливих. Для Владислава це був останній дитячий турнір, адже на початку листопада юнакові виповнилося чотирнадцять. Тож надалі очікуватимемо його участі в баталіях дорослих, досвід виступів в яких, до речі, він уже має.
Друге місце зі скромнішим результатом сім із дев’яти можливих виборов Назар Сохор. Партія між ними виявилася напруженою, динамічною, пройшла в безкомпромісній боротьбі. Результат міг бути різним, але цейтнот вніс свої корективи.
Третім, відставши від Назара на пів очка, несподівано фінішував Дмитро Арсан. Цей другорозрядник дуже сильно стартував, вигравши в п’ятьох підряд суперників. Далі ж були три партії з першорозрядниками, в яких юнак боровся на рівних, але… набрав тільки пів очка.
Перемога в останньому турі все ж дозволила йому не тільки наздогнати першорозрядника Богдана Цимбалістого і другорозрядника Марка Кмітя, а й за додатковими коефіцієнтами відтіснити їх на четвертеп’яте призові місця. Щоправда, Богдан перед змаганнями трохи прихворів, і, напевно, саме ця обставина завадила йому виступити успішніше. Переможець і призери нагороджені грамотами та преміями. Всі учасники турніру — дипломами і солодкими призами. Знайшлися в організаторів і спеціальні відзнаки для наймолодших шахістів — шестилітніх Артема Гирона зі Скалата і Матвія Федоришина з Тернополя. Чекатимемо відтепер кінця весни наступного року. Адже напередодні Міжнародного дня захисту дітей юні шахісти знову зберуться в затишному пресклубі «ВЖ плюс», аби посперечатися за нагороди традиційного малого Літнього кубка зі швидких шахів серед дітей передплатників газети.
Б. ДІКАЛЬЧУК.
На фото: під час турніру.
Фото №1 — переможці (зліва направо) Дмитро АРСАН, Марко КМІТЬ, Назар СОХОР, Владислав КУСТРА, Богдан ЦИМБАЛІСТИЙ;
Фото №2 — головний суддя Ігор ПОДОЛЬСЬКИЙ без зволікань вирішував будь-яку спірну ситуацію.
Фото №3— наймолодші учасники Артем ГИРОН і Матвій ФЕДОРИШИН;