Як із відшкодуванням ПДВ?

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні-жовтні 2019 року повідомили 152 суб’єкти господарювання Тернопільщини. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заявлена ними сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 558 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом вона зросла на 209 мільйонів.

На початок листопада цього року платникам податків області повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 577 мільйонів гривень податку на додану вартість. Порівняно з торішнім періодом це трохи більше, ніж на 40 відсотків. Адже в січні-жовтні 2018 року суб’єктам господарювання відшкодували 344 мільйони гривень ПДВ.

Після проведених упродовж десяти місяців цього року перевірок податківці упередили 1,8 мільйона гривень ПДВ, неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування.

На початок листопада 2019 року загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 102 мільйони гривень. На стадії перевірок та в процесі бюджетного відшкодування перебувають 86 мільйонів гривень. А 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області