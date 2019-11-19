Якщо вирішили зареєструватися платником податків

Для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для громадян України такими є:

— паспорт громадянина України;

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном);

— тимчасове посвідчення громадянина України.

Натомість іноземці та особи без громадянства зобов’язані надати:

— паспортний документ іноземця — документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;

— посвідку на постійне проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;

— посвідку на тимчасове проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;

— посвідчення біженця — паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні;

— посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, — паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.

Для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» необхідні:

— копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчена територіальним органом Державної міграційної служби України (ДМС) за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;

— довідка про звернення за захистом в Україні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області