ЗЕМЛЯ НА ПРОДАЖ: коли й кому?

ЯК ТІЛЬКИ ВЛАДА ПОВІДОМИЛА ПРО НАМІРИ РОЗГЛЯНУТИ ЗАКОНОПРО ЄКТИ ПРО РИНОК ЗЕМЛІ, ДЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЇЇ ПРОДАЖ ІНОЗЕМЦЯМ, УКРАЇНОЮ ПРОКОТИЛАСЯ АКЦІЯ ПРОТЕСТУ «НІ РОЗПРОДАЖУ УКРАЇНИ». У 13 ОБЛАСТЯХ, ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА РАДА, НА ВУЛИЦЮ ВИЙШЛИ СІЛЬГОСПВИРОБНИКИ Й СЕЛЯНИ, ПЕРЕКРИВАЮЧИ ОСНОВНІ ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ ДЕРЖАВИ. Відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення перетворить Україну на одну з провідних аграрних держав світу. Так пояснює нинішня влада необхідність негайно почати продавати українську землю сільськогосподарського призначення. Здавалося б, благі наміри: селяни, які мають паї, зможуть їх продати, а держава перетвориться на оазу добробуту для них. Але в цій діжці меду для уяви мудрі селяни побачили не одну ложку дьогтю. — Маю земельний пай — спадок від батьків, — каже Марія Григорівна з Бережанщини. — Нехай отримую на рік шість тисяч гривень за те, що здаю його в оренду. Припустимо, продам за дві тисячі доларів. То це означає, що «вторгую» всього за вісім років, тобто мені віддадуть гроші за весь цей період. А потім? Не матиму нічого. То навіщо продавати, якщо земля з кожним роком ставатиме дорожчою? Така нехитра сільська арифметика, яка має чималий сенс. Є ще одне побоювання в селян. До прикладу, викупив наш олігарх чи іноземець усі паї на тій чи іншій ділянці, а Марія Григорівна свій продавати не хоче. Тоді він може відмовити їй в оренді, мовляв, обробляй сама. Й змушена буде жінка продати землю за безцінь. Такі й багато інших пересторог хвилюють селян. Люди в переважній своїй більшості переконані, що із землею буде так, як із підприємствами на початку 90-х років минулого століття: робітники побачили тільки ваучери — папірці, де було написано, що вони мають право мати право на заводи. А викупили їх ті, в кого були і право, і гроші. Із землею, кажуть, може бути ще складніше, бо її не пересунеш, не демонтуєш, тим паче, ще раз не виробиш… У законі про продаж землі, що планували ухвалити в першому читанні, було передбачено, що іноземці матимуть мало не таке саме право на її придбання, як і українці. То неважко здогадатися, хто невдовзі міг би бути тут господарем, а хто — його наймитом. — До купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення потрібно підходити дуже зважено, — каже голова Ради сільгосппідприємств Тернопільщини Микола Пилипів. — Звичайно, рано чи пізно мораторій на продаж земель сільгосппризначення буде знято. Але в жодному разі не можна допустити того, щоб українські сільгоспугіддя скупили іноземці. Необхідно, щоб держава давала можливість українцям продати землю за справедливою ціною й придбати її на прийнятних умовах. Загалом ринок землі має бути дуже ретельно підготовлений законодавчо. Є багато об’єктивних причин, через які сьогодні український селянин не готовий до ринку землі. Саме тому, що до ринку землі не готові ані українські селяни, ані фермери, агровиробники зі своєю технікою у понеділок, 11 листопада, вийшли на масову акцію протесту. Безперервно переходячи головні автомагістралі країни в 17 точках пішохідними переходами, аграрії протестували проти внесення на розгляд парламенту законопроєкту, ухвалення якого могло б покласти швидкий початок розпродажу української землі. Адже президент Володимир Зеленський заявив, що до першого грудня ринок має бути вже відкритим. Особлива вимога — не допустити можливості купівлі землі в Україні іноземцями. Як повідомляють організатори, до акції протесту приєдналися сільгоспвиробники в 13 областях — Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській. Зокрема, на Тернопільщині протестували на автошляху М- 19 на території Горішньовигнанської сільської ради Чортківського району (біля старої нафтобази). Поліцейські повідомили, що участь в акції тут взяли понад 300 селян. Перекривши дорогу, люди ходили пішохідним переходом, пропускаючи тільки «швидкі» та пожежні автівки. Влада зреагувала на протести. Адекватно заговорив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Під час пресбрифінгу він сказав про те, що для того, аби запровадити в Україні ринок землі, потрібні дві умови: доступніші кредити для фермерів і запровадження компенсації частки відсотків за кредитами для тих із них, хто захоче купити землю. За його словами, якщо все йтиме за їхнім планом, то вже восени наступного року вартість кредитних ресурсів буде близько 10—12 відсотків у гривнях, а фермерам малих і середніх господарств, які захочуть купити землю, компенсація відсотків за кредитами буде за рахунок спеціально створених для цього фінансових інструментів. Негайно тоді із терміновим зверненням до українців виступив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що право купувати і продавати землю в нашій країні матимуть лише українці. Це положення буде закріплене в законі про ринок землі. «Було прийняте наступне рішення: між першим і другим читаннями у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати та купувати землю матимуть лише українські громадяни й українські компанії, засновані винятково українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде згода українського народу на всеукраїнському референдум і. Відповідний пункт буде міститися у законі», — сказав президент. Він нагадав, що його гаслом завжди було «Зробимо це разом», а тому він вирішуватиме важливі питання, прислухаючись до думки громадян. Ці слова тішать вухо, але не дають спокою думкам. Чи продумала влада всі запобіжники, щоб українцям не пошитися в дурні й не залишитися біля розбитого корита. Наприклад, з приводу того, що стане на заваді скуповувати землі іноземцям на підставних осіб, або тим, що приймуть українське громадянство, одружившись, чи українським громадянам, які нині живуть на окупованих територіях і мають поряд з українським рос ійський паспорт? Чи, бува, вони не «зроблять» усіх нас разом? Валентина БАЦА.