Відповідно до преамбули Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із змінами та доповненнями його дія не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, ним передбачених, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з частиною двадцятою статті 15 згаданого Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності в них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Отже, роздрібна торгівля столовими винами може здійснюватися суб’єктами господарювання без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Обмежень щодо здійснення роздрібної торгівлі винами столовими на розлив з тари (посуду) місткістю менше 50 літрів у тару (посуд) покупця на винос чинним законодавством не встановлено, крім норм статті 15 прим.2 та прим.3 Закону, якими встановлені обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області