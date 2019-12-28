Де юридичні особи реєструють транспортний засіб?

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України та пункту 8.1 розділу VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку. Про це нагадали в головнму управлінні ДПС у Тернопільській області

Об’єктами оподаткування та об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, є майно та дії, в зв’язку з якими в платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів (пункт 8.2 розділу VIIІ згаданого порядку).

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20—ОПП подається протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Форма повідомлення за формою 20—ОПП наведена в додатку 10 до порядку, відповідно до якої передбачено заповнення графи 8 «Місцезнаходження об’єкта оподаткування (вулиця, номер будинка/офісу/квартири)» розділу 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків».

Тобто, якщо юридична особа придбала (орендує) транспортний засіб для службового користування, то протягом десяти робочих днів після придбання (оформлення договору оренди) подається повідомлення за формою номер 20—ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку, де в графі 8 розділу 3 зазначається адреса за місцезнаходженням транспортного засобу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області