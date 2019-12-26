Десятка найкращих спортсменів «Інваспорту»

За доброю традицією тернопільські «Інваспорт» і ДЮСШ «Інваспорт» напередодні новоріччя назвали десятку найкращих своїх вихованців, які відзначилися вагомими здобутками на всеукраїнських і міжнародних змаганнях у році, що минає. Отож найкращими спортсменами 2019 року визнані:

Андрій АНДРІЇШИН — заслужений майстер спорту, срібний призер XIX зимових Дефлімпійських ігор в Італії і чемпіон України з лижних перегонів серед спортсменів із порушенням слуху;

Богдан БАДЛО — змс, чемпіон світу з футзалу серед спортсменів із порушенням зору в Туреччині;

Іван ШКВАРЛО — змс, срібний призер чемпіонату світу з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП в Іспанії і срібний призер міжнародного турніру в цій же країні;

Тарас РАДЬ — майстер спорту міжнародного класу, триразовий срібний призер чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, переможець фіналу і володар Кубка світу;

Ольга ЗАЗУЛЯК — мсмк, чемпіонка Європи з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку в Туреччині, багаторазова призерка чемпіонатів України;

Руслана МУРАВСЬКА — майстер спорту, бронзова призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів із порушенням слуху в Німеччині, чемпіонка України з легкої атлетики в приміщенні, учасниця чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні в Естонії (4 місце);

Ольга КОНЦЕВИЧ — кандидатка у майстри спорту, бронзова призерка чемпіонату Європи з шашок-100 серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату в Польщі, учасниця чемпіонату світу в цій же країні (4 місце);

Юлія СТЕЦЯК — кмс, срібна призерка чемпіонату України з голболу (ігрового виду спорту серед спортсменів із порушенням зору), учасниця чемпіонату Європи в Німеччині (6 місце);

Катерина МАРТИНОВИЧ — кмс, аналогічні досягнення, що і в Юлії Стецяк;

Віктор БЛОХА — бронзовий призер юнацького чемпіонату Європи з вільної боротьби серед спортсменів із порушенням слуху в Білорусі.

Кращими ж тренерами тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» названі:

Віктор ФЕДОРЧАК — заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, наставник Андрія Андріїшина і Тараса Радя;

Богдан КОТИК — тренер з голболу, наставник Юлії Стецяк і Катерини Мартинович;

Микола ШУПТАР — тренер з вільної боротьби, наставник Віктора Блохи.

На фото: параолімпійський чемпіон Тарас РАДЬ; …і віцечемпіон Дефлімпіади Андрій АНДРІЇШИН.

Фото з архіву «Інваспорту»