Друге «життя» для лампочок

Ольга ЧІРКОВА відома у Тернополі й за його межами передусім як вокалістка та лідерка гурту «Ті, що падають вгору». Проте є в Ольги й інше захоплення — створення брошок, кулонів, сережок та ялинкових прикрас, адже за освітою жінка — художниця. Свого часу Ольга десять років пропрацювала на фабриці ялинкових прикрас, а тепер створює святкові дива самотужки. Вона розмальовує дерев’яні прикраси-зрізи та чаклує над скляними. Останні виготовляє з лампочок. Зважилася на творчий експеримент майстриня випадково. Спочатку хотіла оздобити малюнком звичайну скляну кулю, але віднайти невелику партію цієї «сировини » було важко. У розв’язанні проблеми допоміг чоловік — приніс Ользі з роботи пакет використаних лампочок. Зимові пейзажі із засніженими хатинками та ялинами вдалися на славу, й Ольга продовжила «полювати » за використаними лампочками. Але отримати цей «матеріал» доволі складно, тож у ялинкові прикраси все частіше перевтілюються нові, щойно придбані лампи. Жінка каже: намагається підшукувати лампочки опуклої форми, щоб малюнок можна було розмістити максимально зручно. А якось навіть придбала в Інтернеті рідкісні лампочки, що раніше використовували у підводних човнах. Перетворити пересічний прилад для освітлення у святковий аксесуар не так уже й просто. Процес починається з ідеї, розробки композиції, а вже потім стартує праця над втіленням задуму: малювання та лакування. Міркує майстриня і над оформленням та упакуванням новорічної іграшки. Зокрема, окрім малюнку, Ольга прикрашає свої рукотвори ще й шнурочками із мішковини. Загалом чаклувати над однією лампочкою доводиться від чотирьох до дванадцяти годин. Але для втілення маленького новорічного дива, котре даруватиме людям радість, Ользі не жаль ані зусиль, ані часу.